立法禁向「指定行業」追租3至6月 髮型業界：半年內前景未明 田北辰：不減租幫助微

地產界反應大 地建會函陳茂波

地產界對政府舉措反應大，據悉地產建設商會執委會主席梁志堅昨日去信陳茂波，要求政府澄清建議，包括是否涵蓋商場或寫字樓，及政府會否補貼業主；信中又指新例對業主有嚴重影響，希望與陳茂波會面。

陳茂波稱，當局會盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、封舖或申請清盤等法律行動。措施為期3個月，並可按需要再延長最多3個月，法例在6個月後會自動失效。他指金管局會與銀行密切溝通，如有業主因租金收入減少而影響其還款能力，銀行會彈性處理。他指現時為非常時期，希望業主不要用法律行動「逼死租客」。

違例可罰租金3倍 政府不包底賠業主損失

政府消息人士透露，指定行業包括遊戲機中心、健身中心及美容院等表列處所、餐飲業務處所及零售店舖等（見表）。違例業主罰則為租金3倍或至少5萬元，保守估計可惠及13萬以上租戶。消息人士稱，暫緩措施是保中小企繼而保就業，租戶只是「有拖無欠」，但問及會有租戶在欠租3至6個月後結業，消息人士指「奇怪情况好難排除」，但表明政府不會「包底」補償業主損失。

涵23類處所餐飲零售學校藝文界

本地服裝品牌G2000原於尖沙嘴海港城的分店，前年8月曾因入不敷支，只繳交一半租金，其後遭執達吏封舖。去年G2000海港城分店結業，因業主申請封租令，該店須提前4天結業。G2000創辦人田北辰向本報稱，拖租措施並無處理社會問題，形容措施如「吊鹽水」，質疑商戶「遲早要還，捱得幾耐」。

他又說，G2000生意在疫情間大跌七成，認為不少商戶生意慘淡，就算拖租一時，要交租時也捱不住。他認為商戶當前最需要是減免租金，政府應提出如業主減租可退稅，業主和政府一同伸援手才能助商戶渡時艱。

大律師：法例過後不交租 可向土審處追討

若有「租霸」在法例失效後仍不交租，大律師陸偉雄指業主可向土地審裁處追討商戶，如仍不交租可下令封舖，執達吏將取去舖內所有物品。他說，就算該舖清盤，租約上商戶擔保人仍需繳付租金，如未能繳交必須破產。陸偉雄稱，極少數業主在租約上無訂明租戶擔保人，如此情况下公司一旦清盤，無人可追討屬業主「倒霉」。

憂租金滾雪球 咖啡店稱如期交租

日前政府宣布髮型屋等表列處所須停業至4月中，髮型化妝整體形象設計師總會主席譚慧華認為，3至6個月後業界前景仍然未明，未知能否復業，如業主不減租，容許拖租也無補於事。在灣仔及荃灣開咖啡店Retold的老闆稱會如期交租，因擔心租金如滾雪球累積造成經營壓力，批評「政策離地且不健康」。

明報記者

（2022/23財政預算案）