住宅租金扣稅 上限10萬 省錢有限

「派糖」相若去年 寬減薪俸稅差餉

陳茂波表示，設住宅租金開支扣除，是為減輕沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，預計政府收入將減少33億元。他亦重推去年的一系列「派糖」措施，除電子消費券由5000元加碼至1萬元外，其他支援措施大致與去年相若。

今次推出的一筆過支援措施包括：寬減薪俸稅和個人入息課稅，預計201萬名納稅人受惠；寬減全年差餉，估計涉299萬個住宅；為住戶提供1000元電費補貼，約280萬個住宅用戶受惠；綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼戶獲發放額外半個月津貼，在職家庭津貼亦有相若安排；為明年中學文憑試學校考生代繳考試費（見表）。上述措施涉及開支及少收稅款合共約300多億元。

支援企業 寬減利得稅差餉等

支援企業的措施亦大致與去年相若，包括寬減利得稅、非住宅物業差餉、商業登記費、非住宅用戶75%水費及排污費8個月等。

政府消息人士說，今次一筆過支援措施涉款較去年多，主要目的是協助基層，因此增加了消費券金額，較小部分放在寬減稅務措施上。至於新推出的住宅租金扣稅，消息人士相信租客被乘機加租的機率微乎其微，因租金受市場因素影響，近期租金已回軟。

學者指用錢補償房策缺失

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，租金扣稅上限每年10萬元，按最高稅率17%計算，即1.7萬元，平均每月只省1000多元，他認為措施為市民省錢不多，亦無助置業，象徵意義更大。他說政府房屋政策做不好，負擔不起樓價的市民要租樓，同時要交稅，用錢「補償」政策缺失，「正面（看）是小小心意，其實是小恩小惠」。

至於措施對樓市或租務市場的影響，李兆波認為有限，稱租金水平主要受市場供應影響，而扣稅金額不多，對樓市亦難有作用，政府另提出放寬按揭貸款成數的措施才真正影響樓市。

（2022/23財政預算案）