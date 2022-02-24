指抗疫做得差 學者質疑「掩口費」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，政府因抗疫工作做得差，便花錢派消費券補償，有如反修例風波後派發1萬元現金。他不認同政府以此為理財方式，稱提振經濟背後實質是「掩口費」，「（對經濟）唔係咁神化嘅幫助」。

港九藥房總商會理事長林偉文說，自去年電子消費券計劃，絕大部分藥房都有安裝4個支付平台的收款工具，當中八達通佔多，他說支付平台均暫未收取商戶手續費，因此退回收款工具的商戶不多，期望各平台能繼續免手續費。

商戶冀支付平台續免手續費

WeChat Pay HK表示，周一（21日）已宣布由今年1月至7月，所有使用「WeChat Pay HK收錢碼」的中小商戶，將豁免全部交易手續費。AlipayHK表示，具體須待政府進一步公布和通知。八達通表示會全力配合政府推動便利市民和商戶使用消費券。Tap & Go至截稿前未有回應。

（2022/23財政預算案）