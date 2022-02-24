萬元消費券4月開派 飲食業看淡 年中派餘下一半 業界料食肆4月未解禁難受惠

陳茂波：4月派助買防疫品 非鼓勵聚集

因應疫情嚴峻，政府前日宣布一系列社交距離措施將維持至4月20日，財政司長陳茂波昨日被問及為何選擇在4月發放電子消費券、會否增加人群聚集，以及為何不派發現金。他說考慮到市民需要購買防疫用品，希望盡快發放首期款項，前年現金發放計劃的資料與現時相比或不齊全，或拖慢發放。他又說，電子消費券使用範圍廣闊，包括日常用品、交通、防疫用品等，相信「使用上不會與現金差很遠」。他強調派發消費券絕非鼓勵人群聚集，舉例其他措施如公共交通費用補貼計劃資助門檻亦是5月起才開始降低。

八達通先派4000 限期前用完再派餘額

第二期可轉支付平台

政府去年向18歲以上永久居民及新來港者派發5000元電子消費券後，新一份財政預算案提出繼續派，金額加碼至1萬元，透過去年的登記資料，當局會先在4月向逾630萬名已登記市民發放首期5000元。去年消費券的電子支付平台包括八達通、Tap & Go、WeChat Pay HK及AlipayHK，政府消息稱，除非市民已取消原來的八達通或支付平台帳戶等特殊理由，首期領取的市民不可轉換電子支付工具，直至第二期發放餘額時才可重新登記再選擇。除了八達通外，其餘三者均可一次過領取首期5000元，八達通需在指定時限用完4000元，再獲發餘下1000元，有關指定時限等細節稍後公布。

涉4億行政費 料惠660萬人

至於第二期消費券，陳茂波稱會檢視是否有其他電子支付工具有興趣，如有能力及符合條件，願意納入以增加市民選擇，並吸引不同支付工具提供優惠，令市民實際可用的錢增加。

政府消息人士透露，發放電子消費券涉及行政費4億元，包括登記系統更新、確保市民是否合資格、新承辦商系統設計等，而去年發放電子消費券行政費為3億元。消息人士說有關金額屬預留性質，會小心運用。

餐飲聯業協會會長黃家和預料，首期5000元消費券對業界作用不大。他說，在限聚令、食肆二人一枱下，4月時業界仍「半停頓」，擔心食肆未必可繼續營運，即使仍可營業，人流也不會多，料市民會花費在民生和醫療用品為主，估計餐飲業界在首期消費券只可獲分10%至15%。他說待第二期消費券於年中發放時，若餐飲業仍「苟延殘喘」，期望可受惠更多。至於業界會否再如去年發放消費券時推出不同優惠，他說已「優無可優」。

政黨質疑惠及支付平台 促改發現金

多個政黨促請政府改發現金。新民黨主席葉劉淑儀說，很多基層市民失業或入息減少，急需現金周轉，質疑消費券主要惠及電子支付平台如八達通，以及零售、飲食業。民主黨主席羅健熙表示，消費券變相鼓勵市民外出，影響抗疫，現金可讓市民更有彈性利用款項。經民聯歡迎派發消費券，同時建議將使用期限延長至9個月，增加彈性。工聯會提出放寬使用時限多3個月，又建議政府與商界合作，讓市民在特定行業使用消費券可享兩倍消費價值，作針對式支援。

明報記者

（2022/23財政預算案）

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