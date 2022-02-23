聖保祿醫院撥20牀收東區非染疫者

除了早前公布的養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院，聖德肋撒醫院亦將參與計劃。醫管局總行政經理劉家獻昨日表示，聖保祿醫院同意撥出20張病牀接收港島東聯網非新冠病人。

李嘉誠基金捐款加千萬

聖德肋撒加入收非染疫者

聖德肋撒醫院行政部回覆稱，醫院即時主動聯絡醫管局轄下不同部門，了解其需要，同時向基金聯絡人申請，並獲即時批核協助接收洗腎患者，及接收伊利沙伯醫院初生嬰兒部病兒，亦紓緩其壓力並騰出空間接收新冠染疫病童。

劉家獻：20病牀「好緊要」

劉家獻說，聖保祿醫院同意撥出20張病牀，會盡快在一兩日內開始接收港島東聯網的非新冠病人。他對於達成合作感到高興，稱作出了「良好示範」。被問到20張病牀似乎數量不多，劉回應指20張病牀「其實都好緊要」，因為會流轉，當病人康復後，能夠接收新的病人。

他又說正在和各醫院洽談，私家醫院的病牀有可能協助公立醫院做洗腎、放射診斷或手術。他補充，如陸續有最新進展或合作，會即時公布。

轉介病人將按公院收費

另外，劉家獻稱，經過醫管局轉介到這些私家醫院接受治療的病人，包括聖保祿醫院，都只按公立醫院費用收費，而綜援人士能免費使用服務。

（新冠疫情）