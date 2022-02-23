入院始計病假 初陽者為病假紙外出求診

【明報專訊】不少打工仔因檢疫或隔離而未能上班，現時僱主會否給予有薪病假，莫衷一是。一名新冠檢測初陽的女士向本報表示，她接獲通知需在家檢疫至3月4日，僱主表明「要入院先計病假」，要求她在家工作及扣除部分年假，她原沒打算求診及外出，但為領到病假紙，或要到政府指定診所一趟，形容是「本末倒置」。特首林鄭月娥昨日表示，短時間內會修訂《僱傭條例》以釐清病假定義，員工如需接受檢疫或隔離將被視作病假，僱主因此而解僱，將被視為不合理解僱。
林鄭月娥早前已表示擬修訂《僱傭條例》以避免抗疫引起的勞資糾紛。勞工處回覆稱，如染病僱員未完全符合領取疾病津貼條件，政府呼籲僱主體恤，考慮給予有薪病假，勞福局及勞工處正修訂《僱傭條例》，會致力在防疫及僱員權益兩者之間作適當平衡，政府會從速展開修例工作，盡快提交立法會。
林哲玄籲僱主信納快測
A小姐（化名）本月11月在急症室留深喉唾液樣本，上周二（15日）收到短訊通知屬初陽，隨後收到衛生防護中心通知及派手帶，一家五口須居家檢疫至3月4日。她說其公司表明「要入院先計病假」，故上司安排她在家工作，表明部分日子要扣年假。A的丈夫上周二喉嚨劇痛，到政府指定診所求醫獲發7天病假紙，A說：「我根本唔想出街，但如果無辦法，我唯有去指定診所，拎病假紙，我覺得咁係本末倒置，又加重醫療負擔。」她批評政府對僱主可否讓確診員工放病假並無清晰指引。
醫療衛生界議員林哲玄早前在facebook專頁呼籲僱主信納快速檢測陽性結果為充分病假理據，不要強求僱員交病假紙，因已有太多人為一紙證明前往已不堪負荷的急症室和公營診所。
有僱主指難核實快測結果真實性
稻苗學會主席、金記控股主席徐汶緯認為自我檢測套裝未必百分百準確，加上公司難核實檢測結果是否真正屬個別員工，執行上有難度，且易令信息混亂。他說：「𠵱家你（員工）話唔舒服，僱主肯定會畀你放假。」至於是放年假、無薪假或病假，要僱傭雙方商量。
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