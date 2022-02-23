院舍嘆缺隔離空間 曾一人染疫幾惹全院

不斷有院友染疫 原址檢疫沒完沒了

殘疾人院舍職員陳小姐（化名）表示，院舍空間及人手有限，無法為陽性、密切接觸者、健康院友妥善分區，有院舍本月初有一名院友的快速檢測陽性，至現時全院有38名院友染疫，僅一人倖免，而30多名員工亦有10多人染疫。她又表示有護理院舍原有6名登記護士，現因各種原因僅兩名護士可當值，憂慮若有護士染疫，隨時無人可為院友插喉餵食。

以往院舍爆出有染疫個案會送到醫院，隨後院舍會清潔消毒及安排相關職員檢疫。陳小姐說，有院舍上周初有一兩名院友染疫發燒，但仍要留在院舍處理，當時職員充當「duty team」照顧染疫者，但隨後每隔數日就有數名院友染疫，「職員是密切接觸者，當局說可原址檢疫14日，但每幾日就有人再染疫，又要再計14日，變相是沒完沒了」。

業界人手短缺 憂第五波引離職潮

陳小姐提出，院舍突然變成檢疫場所及醫療機構，但原有人手及資源並非作此用途，「傳染病應該由醫院處理，𠵱家係擺錯位」。她又表示，院舍業界一向人手短缺，擔心政府不正視問題，「啲員工捱完第五波疫情都走晒，兼且無人肯再入行」，促政府設法計劃未來處理院舍爆疫的替代方案。

（新冠疫情）