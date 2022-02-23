多輕症者召喚 救護車「準時率」38%新低

有個案4小時後派車

消防處回應本報查詢稱，達標率38.5%為前日錄得，當日1445宗緊急救護服務召喚，救護車未能在12分鐘到場，部分個案更超過4小時才能安排救護車前往處理，情况令人擔憂。

經消防處了解後，大部分未能達標的個案為快速抗原測試結果呈陽性的輕症個案。消防處表示理解懷疑確診者的焦慮，然而資源極其緊張，處方必須優先處理危急的傷病者，呼籲輕症患者應留意身體狀况，毋須急於召喚救護車。

對於網上有人稱消防處涉嫌「造數」隱瞞服務不達標，消防處重申沒有隱瞞服務承諾不達標的事實。

香港醫學專科學院與轄下15個分科學院昨發表聯合聲明，稱不適當使用急症室服務有可能危及緊急傷患者所需的照顧，令真正需要急症室服務的市民輪候時間延長。

聲明呼籲對新冠病毒初步陽性或陽性的市民，應依從當局就前往急症室或指定診所之相關指引，並盡早接種疫苗。

警前線今起須一日一快測

另外據了解，因應警隊內約有300名人員染疫，警方昨發出內部通告，所有參與封區、防疫相關行動及與公眾有接觸的警員，包括各警區及總區、行動部、刑事部、支援部、服務質素監測部、資訊系統部、人事部及警察學院的警員，今日起須每日做快速測試，結果呈陰性才可上班；後勤人員則須每周一檢。

（新冠疫情）