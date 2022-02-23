范鴻齡倡內地派醫護援港 病人組織歡迎 醫界工會：出事無從追究

范：縱有新設施亦無人手

范鴻齡前日接受央視《新聞1+1》訪問，稱本港公立醫院現時最大問題是人手及病牀不足，形容醫療團隊已疲於奔命，呼籲私人執業醫生協助，盼中央在醫療團隊方面可援助香港，否則即使本港有新設施供醫管局管理抗疫，也未能抽人手應付。主持人再問意思是否指不僅專家，同時希望內地有醫生甚至護士支援，范答「是」。

醫管局總行政經理劉家獻昨稱累計873名員工染疫，同事在社區生活，感染機率與市民相同，本周內所有醫院前線員工上班前會接受快速測試，避免將病毒帶回醫院。他承認員工染疫會影響人手，稱同事也很辛苦，若工作不理想，望市民諒解，並會以不同方法讓染疫員工盡快復工。

公醫協會：遠水難救近火

護協：內地醫護專長未必切合

公共醫療醫生協會會長凌霄志認為范鴻齡的建議不切實際，形容「遠水不能救近火」，由內地引入醫護需時作大量註冊及安排，當務之急是統籌現有人手。他說現時公院接收患者流程存在多處瓶頸，不知如何讓內地醫護協助。香港護士協會主席源志敏同樣認為要妥善計劃細節，內地醫護的專長未必切合本港需求。

醫管局員工陣線反對建議，稱兩地在文化、醫療知識水平均有差異，加上內地醫護不認識香港情况，難保質素，若有醫療事故無從追究。

陣線主席陳國誠認為可調動其他部門人手，或抽調私人市場人手支援社區檢測中心人手等。

病人組織：外來醫生受投訴機制監管

醫委會委員、病人政策連線主席林志釉歡迎內地醫護來港支援的建議，認為有助面對目前困境，但當局應清楚說明相關安排。他說，現行法例容許外來醫生以有限度註冊或以暫時註冊形式執業，並受相關投訴機制規管。至於若不幸出現投訴、醫生在投訴完成前離港如何處理，他認為這並非此刻的考慮因素，相信內地來港醫護具一定資歷及操守。

明報記者

（新冠疫情）