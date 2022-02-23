68外傭瞓街求助 多因染疫遭僱主趕

組織助安置 14人未有着落

立法會議員黃元山昨聯同基督教勵行會、融幼社、家傭匡扶中心召開緊急記者會，跟進至少68名外傭無家可歸的求助，當中56人對新冠呈陽性或初步陽性，5人是已完成合約、準備離港時染疫，其餘均是染疫後被解僱。

家傭匡扶中心執行董事Manisha Wijesinghe表示，有14名外傭尚未有容身之所，恐要流落街頭，餘下54人已入住由教會及機構提供的臨時收容地方，但有11人要同住一處所，情况不理想；但假若外傭流落街頭，對社區亦有風險，且涉及人權問題。

基督教勵行會總幹事張洪秀美則表示，僱主因擔心家人染疫將外傭逐出家門，做法不人道，機構盡力為外傭找臨時居所，但已難以繼續接收，而有關居所亦非正式檢疫隔離設施，無醫療人員，促政府安排隔離地方。

黃元山認為，今次14個緊急個案僅屬冰山一角，要求政府交代和制訂優先入住隔離設施的準則，並讓社會有需要的染疫者優先入住。

勞處：解僱中招外傭或違例

勞工處回覆，根據《僱傭條例》，除僱員犯嚴重過失遭即時解僱，僱主不可在僱員放有薪病假期間終止合約，一旦違反，即屬違法，最高可被罰款10萬元；如僱主拒絕履行與外傭的僱傭合約，或屬違約。僱主須向合資格外傭給予病假及疾病津貼，另如僱主因外傭染疫而解僱，亦可能違反《殘疾歧視條例》。

（新冠疫情）