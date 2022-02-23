九旬父送亞博隔離 失聯6日子憂心

廖先生父親現年90歲，年前中風後癱瘓及手腳收縮，需插鼻喉，且有壓瘡要定時洗傷口。廖先生說2月16日其父所住護老院有人確診，他獲護老院通知，其父被送往亞博隔離。

廖先生表示，院舍並無提供亞博聯絡電話，他經朋友取得亞博的熱線，多翻轉駁後，至周日才接駁電話至護士站，得悉父親首日隔離檢測呈陰性。廖先生說期間無法聯絡父親，非常擔憂，「擔心夠不夠暖，有沒有人替他洗傷口，無辦法知道」。

父其後陽性 未能上病房睡救護牀

前日廖先生再獲亞博通知，其父對新冠呈陽性，被送北大嶼山醫院。廖先生多次致電醫院急症室，皆獲覆無資料和不能透露病人資料等，並說醫院太忙無法回覆，叫他前往急症室查詢。

前晚近9時，醫生致電廖先生，稱其父發燒且心臟酵素高，並染上肺炎，須服用抗生素，而且體弱得無法答話。廖先生引述醫生稱，醫院目前資源不足，如戰地情况，故不知其父何時能上病房，現時只能睡於救護牀。

廖先生說理解醫院情况，但尋父過程曲折，其間求助無門，無人能告知其父狀况，家屬處被動狀態，「反映家人無人可問，真的很擔心」。他說體弱長者需特別照顧，冀院舍能協助解決溝通難題，並讓老人家在院舍隔離。

（新冠疫情）