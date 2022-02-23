10日3童亡 專家憂Omicron再變種

劉宇隆：離世童涉急性腦炎

劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，對本港接二連三有兒童染疫離世感擔憂，與內地來港專家分析相關個案後，發現逝世幼童有上呼吸道感染、腦水腫及急性腦炎等情况，個人估計可能涉及多項原因，最擔心是因Omicron BA.2再變異引致相關重症。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華出席商台《在晴朗的一天出發》，同樣表示情况不正常，會交專責小組調查原因，將收集數據包括死者病史及／或是否有免疫問題等。

醫管局總行政經理劉家獻表示，幼童屬於首先分流入院的患者，院方會詢問病歷及安排不同測試，有需要會做腦掃描，3名離世兒童有接受類似檢查，其中11個月大的女嬰曾接受腦掃描，腦部有發炎情况。他稱未有機會了解詳細病歷，3宗個案已經轉介死因裁判庭跟進。至於3名兒童是否均涉及Omicron，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示仍待確認。

研究：兒童打兩針科興 抗體水平高過成人

另外，劉宇隆團隊正研究兒童及青少年接種新冠疫苗，已為約70名3至10歲兒童接種科興疫苗，其中22人打兩劑，初步結果顯示，其中和抗體水平較健康成年人接種兩劑科興更高，並與成年人接種3劑科興相若，未見任何嚴重不良反應報告，促家長盡快帶小朋友打針。

（新冠疫情）