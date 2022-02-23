近20人「背貼背」換衫 竹篙灣職員投訴更衣室窄 恐增風險

最細更衣室30平方呎

據A提供的照片，竹篙灣社區隔離設施的女職員更衣空間由3個相鄰房間組成，其中兩間放置多個儲物櫃，令空間更窄，部分房門中間有一塊透明玻璃。

A說最大房間不過100平方呎，最小的只有30至50平方呎，每次換更有近20人同時換制服，「幾乎背脊貼背脊」，憂因此增加感染風險。

稱高層沒交代初陽同事資料

A又批評隔離設施安排增傳播風險，質疑沒考慮營內市民及醫護的健康，包括「更衣室」的桌子及大型手推車放滿醫護替換衣物，職員身上可能有病毒，或會污染乾淨衣物；隔離設施內多名醫護及文職人員共用儲物櫃及鞋櫃等，由於不敷應用，鞋、袋只能放在桌子或儲物櫃下，護士工作時要隨身攜帶貴重物品。

她又稱，上周三（16日）有管理層向當值職員表示一名同事初步陽性，沒交代其身分、行蹤等，「究竟是不是前幾天在我附近更衣的職員？」她說過往須隔日做核酸檢測，但早前改為每天上班前做快速測試。

醫局：已搬儲物櫃騰空間

冀盡量分批換制服

醫管局回覆稱，目前竹篙灣社區隔離設施共有4個女更衣室，為騰出更多空間換制服，已將部分儲物櫃遷至另一較大房間，方便員工收放個人物品，更衣室內亦備有消毒抹布。局方希望同事體諒更衣空間有限，盡量在可行情况下分批換制服。檢測方面，局方由本月16日起安排部分員工組別每日做快速抗原測試，包括竹篙灣的員工，以取代定期核酸檢測。

（新冠疫情）