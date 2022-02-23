林鄭再籲地產商減租 中小企：不減或壯士斷臂

新地恒基稱支持租戶 未有詳情

中聯辦日前與中資、本地大地產商商討，各自公布支援抗疫措施，集團旗下有多個大型商場的新鴻基地產及恆基兆業均表示，會評估疫情影響向受影響租戶及商戶提供支持等，但未有詳情。林太昨日在發言後段，以800字逐一感謝不同界別協助抗疫，包括醫護、中醫藥界、港大、物管、酒店業等，最後才提到商界，並再次呼籲他們，「特別是地產商和業主」，在目前的艱難時候，為商戶特別是中小企租客減免租金。

劉達邦表示，過去幾波疫情，除個別地產商或「唔憂租」的業主外，都有業主願意減租，他說，今次疫情衝擊比以往幾次大，企業經歷多次爆疫亦已是「半死」，「再踩多腳（不減租）死快點」。他稱若商戶可獲減租，或可以暫停營業等候，但未獲減租的商戶，如本身資金不多，不排除會選擇「壯士斷臂」，結業後再視乎形勢決定是否重開。

（新冠疫情）