安心、疫苗通豁免不同步 入商場買外賣免針卡須掃碼

現時到食肆購買外賣可豁免掃安心出行二維碼，但隨商場被納入表列處，按現時安排，入商場買外賣顧客雖可免帶針卡，但仍要掃安心碼。民主黨醫療政策發言人袁海文表示，疫苗通和安心出行豁免情况理應一致，認為政府應盡早澄清，避免混亂和爭拗。

食衛局副秘書長蔡傑銘在港台節目《千禧年代》表示，疫苗通豁免範圍包括入商場買外賣和經商場歸家，均屬日常生活必需，非鼓勵市民「鑽空子」，並稱每個豁免個案須視乎證據，「（外賣）落了單通常有紀錄」。他又強調政策是鼓勵打針，而非「想罰人」。

室外場所 職員目測查針卡

除食肆和會址外，大部分表列處所均屬「主動查核」處所，而位於室外的公眾娛樂場所、體育處所和活動場所均需由職員目測檢查針卡，蔡傑銘稱，音樂會和大型遊樂場等人流眾多，職員難以掃描程式「掃」入場者針卡二維碼，但可目測辨識入場者掃安心碼後的顏色顯示。

他又稱，市民亦可用手機的針卡截圖掃描，便利店、街舖及室外市集暫未受疫苗通規管，並不排除日後收緊疫苗通規管至12歲以下兒童。

香港物業管理公司協會發言人陳志球表示，商場物管人員毋須主動查核針卡和安心出行，故不用增加人手應對，物管人員可善意提醒忘記掃安心碼的訪客，但不用強制或監察訪客掃碼。

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