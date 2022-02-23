研午市限兩人一枱 限聚一口氣延至4．20 取消豁免戶外戴口罩

未符法例每14日檢視措施

林鄭稱屬政策宣布 仍按例延續

特首林鄭月娥一改政府每14日檢視社交距離措施的做法，直接宣布將措施延至4月20日。由於做法未符合法例要求，林太稱，延長措施至4月20日只是政策宣布，法律上仍須食衛局長每14天延續指示。

延續措施包括二人限聚令、私人場所禁兩戶以上跨家庭聚會、禁食肆晚市堂食，健身中心和美容院等10多個表列處所停業，包括兩周前新被納入表列處所的宗教設施和髮型屋或理髮所，亦要關閉兩個月。

林太又補充，食衛局正研究收緊所有食肆午市堂食，由4人一枱收緊至兩人一枱，以及收緊戶外豁免戴口罩，有關詳情將會由食衛局公布。翻查資料，口罩令法例不規管郊野公園範圍佩戴口罩，即現時市民在郊野公園毋須戴口罩，而戶外做劇烈運動同樣豁免。延續措施兩個月將打擊行業，林太稱對業界是重大但「不太好」的消息，但期望業界明白關鍵時刻不得不採取。

航班禁飛安排同延長至4．20

外防輸入方面，地區航班「熔斷機制」下9個國家的禁飛安排亦會延長至4月20日，林太稱，因為有關地區疫情仍然肆虐，且回港人數眾多，令抵港確診數字較高，若有在9國計劃回港的，甚至已預訂酒店的港人因此滯留，則「對不起了，返不到來」。她又說，9國名單會隨該地疫情發展有所增刪，至於航班「熔斷機制」會繼續執行，暫停涉及有較多輸入個案的航班。

被問及延長營業限制措施，會否對業界提供支援，林太稱今天財政預算案或有公布，如此後業界仍有需要，政府會施予援手。

（新冠疫情）