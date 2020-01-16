學生3月先放「暑假」 復課待復活節後 DSE如期開考 私立幼園憂退學潮

騰出校舍全民強檢 提早暑假不包大專

特首林鄭月娥昨日宣布，將全港學校原先7至8月的暑假，提前至3、4月（見表），讓政府充分利用校舍做檢測，尤其全民強檢需要很多檢測站，亦可用作隔離、接種疫苗的中心。她稱，安排適用於全港幼稚園及中小學，包括國際學校及特殊學校，但不包括大專院校。有大學早前公布8月前停面授、要求學生遷離宿舍，林鄭稱尊重院校自行決定。

4月復活節假後視乎疫情，小學先恢復面授；中學因要做DSE試場，最快考完核心科即5月4日。

津中議會撐安排 稱「爭取時間」

香港津貼中學議會主席校長劉振鴻稱，3月初提早放暑假日子暫未確實，但學校希望有一兩周準備課業。他稱，支持今次安排，認為對香港社會、學界都是好事，「網課缺少面對面溝通、難做成長支援，學生損失好多」，認為提早放暑假是「buy time」，希望7至8月學生可回校上課。他稱，學校有社會責任，認為現在「停一停」，助疫情盡快受控，未來要處理行政工作，如改動時間表，6月中考試、試後活動等均需調整。

小學呈分試及Pre-S1料需延期

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，很多小學原定3月舉行考試，但不少學校有見疫情嚴峻，已將考試改為評估或練習形式處理，而原定試期後不久學校將放復活節假期；且本學年最後上課日延至8月中，讓學校補回上課時間，他認為提前放暑假對教務安排影響不大。不過他說小五學生本學期末需應考首次呈分試，升中學生7月亦要考「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1)，他預料兩場考試或需延期。

學校行政方面，他說部分教學助理、合約教師與校方簽訂的聘用合約可能到7月中為止，即本學年原定結束時，現時學校可能要按需要延長合約。張又說，學校以往在暑假檢視上學年工作、制定新學年計劃等，提早放暑假將新舊學年之間的假期壓縮，對學校構成挑戰。

幼園校長：或要求教員停薪留職

教聯會理事、私立幼稚園校長蔡麗芳說，高班（K3）學生8月須到小學上適應課程，屆時不可能繼續返幼稚園上課。蔡說，私立幼稚園承擔租金、教師薪金等支出，面對學費收入減少，不排除部分學校要求教員停薪留職。她又稱，現時疫情處於關鍵時刻，明白當局要求學界提早放暑假的決定，但「（幼稚園）業界都好慘」，對現時情况感無奈。

明報記者

（新冠疫情）