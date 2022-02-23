疫情記招資訊減 簡化死者背景不公布群組

醫局：入院者眾 難及時取資料

政府專家顧問許樹昌日前稱內地專家建議醫管局每日公布死亡個案詳情，以免嚇怕公眾和領導人，事隔一日，醫管局總行政經理劉家獻昨日交代死者年齡及性別，亦提到院友數目、個別較年輕死者情况。被問如何平衡公眾知情權、透明度不夠會否影響市民對疫情的掌握，劉稱絕對明白及同意準確及新資料對公眾非常重要，以知道疫情情况、減低憂慮，從而齊心抗疫，透明度從來是醫管局最大目標，但入院人數太多，有時很難及時取得資料。

呈報數字代初陽 張竹君：更反映趨勢

衛生防護中心本月20日起不再公布初步陽性數字，中心傳染病處主任張竹君稱並非刻意隱瞞，而是呈報數字更能反映疫情速度，以往初陽數字可反映情况，私人化驗所很快交樣本到公共衛生化驗所覆檢，但現時每個環節都有些滯後，有些初陽多天未能確診。她說仍可公布初陽數字，昨公布的數字為9369宗。被問公布大型爆發群組準則，她稱社區爆發太嚴重，即使有公司爆發，也難分辨是公司抑或社區感染，現時會集中精力處理安老院疫情；如僱主發現公司有個案，應清潔消毒，盡量安排員工在家工作和檢測。

（新冠疫情）