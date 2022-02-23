病人置大堂非負壓病房 醫護憂播毒 物色集中隔離點 考慮天水圍醫院

據了解，醫管局正物色地點集中隔離染疫者，設有300張牀的天水圍醫院是其中一個考慮地點，暫未有定案。

東區護士：80人放滿骨科病房 門都沒有

東區醫院護士K小姐（化名）表示，該院把約80個快速檢測呈陽性、有病徵並正等入院的病人放在B9骨科病房。她指病房沒負壓系統，「甚至連一道門都沒有」，病人或有可能交叉感染。她昨午說該房已滿，病人逐步被安排到正門大堂，對探訪者有風險。

同時，有明愛醫院醫護透露，等入院者雖已移至室內，但仍未計為入院者，無法提供正式治療，只能提供紓緩措施，「發燒就畀發燒藥」。

本報記者昨日到明愛醫院，發現懷明樓及懷信樓地下分別有病人在等候，其中懷信樓急症室大堂密密麻麻放置了20至30多張病牀，牀上大多為長者，亦有人被安排坐在輪椅上。另一名明愛醫院醫護向本報稱，這些都是等候新冠核酸檢測結果、新冠病毒初步陽性或陽性的病人。該醫護說，本身這些空間是醫院通道，不會安置病人在該處，「放這些位置很不理想，有機會傳染給其他人，但因有高層下指令不能放（新冠病人）在戶外，所以很多醫院用了這些地方，大堂等」。

醫局認不理想 稱安置地有專家給意見

醫管局總行政經理劉家獻表示，醫管局知道上星期天氣開始冷，安排病人進入室內接受照顧及治療，使用了醫院內不同地方，包括物理治療的地方、員工休息室，但指「不會放入這裏就沒有人理」，部分病人未得到適切治療的說法「不是事實」。他又說，有感染控制專家就醫院安置病人的地方給予意見，他承認「的而且確不理想，這些地方原本不是用來放病人」，但形容現在是「嚴峻時期」，要「用盡不同方法」，例如要使用骨科病房，骨科醫生都會幫忙診治病人，「全民皆兵」。

（新冠疫情）