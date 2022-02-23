病人置大堂非負壓病房 醫護憂播毒 物色集中隔離點 考慮天水圍醫院

【明報專訊】公立醫院上周五起將在戶外等候新冠病毒檢測結果或等上病房的病人收入室內，但有公院醫護向本報反映，病人被放到無負壓病房，甚至置於非新冠病人出入的醫院大堂。昨日所見，明愛醫院懷信樓急症室大堂及電梯口放滿牀，有人沒戴好口罩咳嗽。醫管局總行政經理劉家獻承認情况不理想，但指有感染控制專家針對醫院安置病人的地方給予意見。
據了解，醫管局正物色地點集中隔離染疫者，設有300張牀的天水圍醫院是其中一個考慮地點，暫未有定案。
東區護士：80人放滿骨科病房 門都沒有
東區醫院護士K小姐（化名）表示，該院把約80個快速檢測呈陽性、有病徵並正等入院的病人放在B9骨科病房。她指病房沒負壓系統，「甚至連一道門都沒有」，病人或有可能交叉感染。她昨午說該房已滿，病人逐步被安排到正門大堂，對探訪者有風險。
同時，有明愛醫院醫護透露，等入院者雖已移至室內，但仍未計為入院者，無法提供正式治療，只能提供紓緩措施，「發燒就畀發燒藥」。
本報記者昨日到明愛醫院，發現懷明樓及懷信樓地下分別有病人在等候，其中懷信樓急症室大堂密密麻麻放置了20至30多張病牀，牀上大多為長者，亦有人被安排坐在輪椅上。另一名明愛醫院醫護向本報稱，這些都是等候新冠核酸檢測結果、新冠病毒初步陽性或陽性的病人。該醫護說，本身這些空間是醫院通道，不會安置病人在該處，「放這些位置很不理想，有機會傳染給其他人，但因有高層下指令不能放（新冠病人）在戶外，所以很多醫院用了這些地方，大堂等」。
醫局認不理想 稱安置地有專家給意見
醫管局總行政經理劉家獻表示，醫管局知道上星期天氣開始冷，安排病人進入室內接受照顧及治療，使用了醫院內不同地方，包括物理治療的地方、員工休息室，但指「不會放入這裏就沒有人理」，部分病人未得到適切治療的說法「不是事實」。他又說，有感染控制專家就醫院安置病人的地方給予意見，他承認「的而且確不理想，這些地方原本不是用來放病人」，但形容現在是「嚴峻時期」，要「用盡不同方法」，例如要使用骨科病房，骨科醫生都會幫忙診治病人，「全民皆兵」。
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