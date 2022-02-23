今波首百宗死 六成院友多長者 月底加開治療暫託中心 院舍接種率目標4月九成

增6211陽性 8013呈報

張竹君：呈報升63倍 3日翻一番

昨日新增6211宗陽性個案，有6208宗為本地感染；衛生署接到8013宗呈報個案，包括私人化驗所新驗出陽性、需覆檢的個案，以及醫管局驗出陽性的個案；初步陽性則有9369宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，2月1日收到的呈報數字為126宗，前日為8013宗，上升約63倍，以平均每3日翻一倍的速度、幾何式翻了6次。她說，疫情仍在升，呼籲市民減少外出、盡量在家工作。

32死單日新高 累計356超SARS

第五波首102宗7人已打兩針

昨日再多32名染疫者離世，死者年齡介乎45至103歲，45歲死者是需卧牀的長期病院舍院友。第五波疫情本港累計已有143人死亡，成為本港死亡人數最多的一波疫情，除了3人是嬰幼童，其餘大部分為長者，而疫情以來累計有356人死亡，已超過2003年SARS時的299人死亡數目。張竹君表示，分析過第五波首102宗死亡個案，當中只有7人已打兩針疫苗，63名死者是院舍院友，大部分為長者，個別較年輕的死者大多數有長期病。

陽性個案數字高企，醫管局隔離設施亦爆滿，連日有大批染疫院友未能即入院，政府在觀塘彩榮路體育館設首個治療及暫託中心，接收醫管局轉介的染疫長者，特首林鄭月娥昨表示，將於2月底在石硤尾公園體育館增設另一個治療及暫託中心。

目標4月中九成兒童接種 擬縮第二三針間距

林太稱，目前3至11歲兒童首針新冠疫苗接種率為19.14%，目標於4月中、即復課前提升至90%，會安排外展隊到學校打針；至於安老或殘疾院舍，目前院友接種率為34%，目標不遲於4月推高至90%，而最近一周外展隊為3600名院友打針，比之前平均每周約240名院友打針增加逾10倍，會安排醫療機構優先為院舍提供接種服務。她說，本月底會將每日打針能力提升至8.5萬針，目標是全港第一針接種率在3月初達90%，第二針接種率在3月中達80%，另計劃縮短接種第二針及第三針的相隔時間。

安老事務委員會主席林正財表示，第五波疫情的死亡個案中，院舍院友所佔比例較高，他認為是因為已打針、健康的年輕人感染Omicron變種的死亡率低，但院舍長者接種率低，死亡率與其他變種相若。他說，院舍和醫院的關係是「唇亡齒寒」，「院舍多人確診，醫院收唔晒、倒流返院舍，染疫長者在院舍內又好容易一個傳幾個」。他認為，亞博院友檢疫設施或要改為染疫者的隔離設施，亦要開設更多治療及暫託中心，但這些中心需要照顧者和醫護運作，而院舍人手本身已不足，加上部分院舍員工染疫或正檢疫，故需私家醫護協助，照顧者亦可能需找「外援」。

明報記者

（新冠疫情）