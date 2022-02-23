議員質疑未禁足配強檢 「長痛不如短痛」

梁子超認為，全民檢測有助增強找出無病徵者的效率，但要注意檢測站內的感染控制，否則或增加市民交叉感染風險。至於3次強檢期間，市民須每天做快速抗原測試，他認為難以完全排除無病徵者的傳播風險。

梁子超：檢測站防感染關鍵

葉劉淑儀建議封城一周，「緊急服務可維持，好多港交所服務都可上網，不影響國際金融中心」。她又建議以住戶為單位檢測，「（身分證）A字頭開始，成個住戶去，否則（1個人）一出去會惹到一鑊熟」。

本身是G2000主席的田北辰表示「長痛不如短痛」，建議全城禁足9天完成全民兩次檢測，解除禁足後再按家人年齡、打針比例分流做第3次。

選委會界別議員陳凱欣稱，理解政府需先有足夠隔離設施，但舉例深水埗接連有屋邨爆疫，「講到打仗的話，深水埗居民點等到3月？」她擔心確診者持續幾何式爆發，至3月隔離設施亦不足，建議先按風險封區全民檢測。

民建聯議員劉國勳、陳恆鑌及周浩鼎認為，政府可將快速檢測初陽結果視為確診處理，避免隔離者外出交樣本瓶。

民主黨主席羅健熙對林鄭月娥至今沒向市民提供抗疫路線圖感失望，例如政府計劃在確診個案宗數減至多少，被停業的行業才可重開、限聚令才可放寬等。

（新冠疫情）