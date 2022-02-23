中央援建5方艙 月內增5.3萬隔離單位

3萬患者正在家等入院

林太說，確診者無論有否病徵都應盡早隔離，目前有3萬宗確診或初步確診者在家等待入院，衛生署有提供電子手環及抗疫物資包等支援，但隔離是政策目標，須增建隔離設施。她說特區政府正建設多個社區隔離設施，接收檢測陽性但徵狀輕微或無病徵者。在竹篙灣隔離設施、鯉魚門公園及度假村、3座未入伙公屋及社區隔離酒店，預計2月內由目前約5000個單位，增至1.2萬個。

政府預計3月內另增加來自社區隔離酒店和啟德郵輪碼頭改裝的1.6萬個單位。至於已開建在竹篙灣二期和啟德郵輪碼頭毗鄰土地的隔離設施，將在數月內分階段提供約1萬個單位（見表）。

發展商借地起方艙 河套區同建臨時醫院

另外，林太說有5幅政府土地和私人發展商無償借出的土地，將興建多最少2萬個隔離單位，其中最大面積為落馬洲河套區東面土地，位置接近深圳，由內地施工隊籌建，原本興建創科園的計劃不受影響。她說仍有不少發展商正商討借地，亦有大學擬借出運動場，當局將不停尋找設施。

5處由中央援建社區隔離治療設施分別位於河套區、元朗潭尾、前新田購物城、洪水橋、青衣市地段200號。當中元朗潭尾10公頃土地由新鴻基地產借出，而前新田購物城4公頃土地則由新地及恒基地產共同借出，兩幅地已於前日移交政府。當局稱正與援建團隊敲定項目詳細設計和規模，目標是設施早日建成。至於會德豐地產亦擬借出大埔汀角路以北41.7萬方呎土地予政府興建方艙醫院。

此外，林太稱中央已同意委派內地施工隊在落馬洲河套區興建一間「臨時醫院」，相信規模與北大嶼山醫院香港感染控制中心相若，該中心有820張病牀。

（新冠疫情）