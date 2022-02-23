3月全民強檢 3周驗3次 按出生年份預約 每日百萬人 林鄭：禁足機率細

明報記者

為配合全民強檢及減少社區傳播，當局將推出一系列配套和措施（見表），包括學生提早放暑假、增加隔離設施、興建臨時醫院、延長社交距離措施，以及繼續催谷市民接種疫苗。

驗後派「快測包」 市民每天自驗

會核對資料 沒驗者檢控

政府宣布落實全民強制檢測，市民要以出生年份，分批預約接受3次強檢（見表）。市民每次檢測後將獲派快速抗原測試包，在兩次檢測之間每天自行測試，即每人會派5至7包，另會派發KN95或同級口罩供外出強檢時使用。林鄭月娥稱使用身分證登記方便日後執法，雖然不是即時追蹤，但當局掌握足夠資料核對後會檢控和罰款。政制及內地事務局長曾國衞將制定和執行有關方案，並由公務員事務局長聶德權調配公務員協助，稍後公布細節。

林鄭：樣本倘送內地不涉私隱

林太表示，本港的採樣和化驗人手緊絀，需依靠中央輔助，才能把採樣和檢測量提升至每日不少於100萬次，包括邀請內地採樣員協助，如果香港沒有足夠實驗室化驗，全民強檢樣本將會送往內地化驗。她解釋這不涉私隱問題，只有採集樣本和條碼會送往內地，化驗結果抵港後，才會配合個人資料做追蹤工作。

林太昨多次形容現時是「打仗」、「處於緊急的環境」，不能因為現時的掣肘，應該做的事不做，若有法例衝突或掣肘，將以法例解決。「但我們現在想打仗，我們想打贏仗，所以我們就動員最大的力量去打這場仗。」她說沒有完美的方案，不過要尋找香港的方法處理危機，包括增加檢測、化驗、隔離等能力，不能抄襲外國和內地做法。

指禁足不現實 要平衡經濟衝擊

她說即使落實禁足令，亦有數以十萬計負責檢疫的工作人員外出，當局亦要制定及識別豁免清單，做法不現實。她說公共衛生領域沒有絕對，需平衡市民的接受程度和對經濟的衝擊，將聽取內地專家意見。至於全民強檢將動用多少公帑，她說暫時未能計算，預計金額將是龐大的。

當局會同時提高疫苗接種率，增加及延長相關服務，期望在3月初整體首針接種率達九成，3月中第二針接種率達八成。她又說，專家原則上同意可縮短第二和第三針的相隔時間，目前要相隔6個月。

袁海文：市民憂私隱 梁美芬籲配合

民主黨袁海文稱，若樣本送往內地化驗，會引起市民對私隱的擔憂，促政府進一步交代相關法規問題，並應說明哪些檢測中心的樣本將送往內地，讓市民選擇。經民聯立法會議員梁美芬呼籲市民全力配合強檢，毋負國家全力支援。她認為樣本送上深圳化驗沒有問題，「最重要結果出得快，不要拖延病情」。

梁子超：須確保人手24小時內隔離

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，單靠全民檢測不可能中斷疫情蔓延，須有人手確保24小時內將染疫者隔離，才能提高全民強檢成效。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，若全民檢測不配合禁足，難保市民完成檢測翌日再受感染，最終只會「賠了夫人又折兵」。選委會界別議員陳凱欣質疑要市民按身分證分批檢測的理據，指做法「注定失敗」，「是（政制及內地事務局長）曾國衞做過入境處、做過選舉，最叻用身分證？」

（新冠疫情）

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