倘復面授後未上載接種資料 樹仁：或無法續修課程

樹仁行政副校長張少強上周三去信學生，稱政府已修訂第599章《預防及控制疾病條例》，並在2月24日實行疫苗通行證，遵法例規定，學校亦要求師生接種至少一劑疫苗，本周三（23日）或之前提交資料，逾期未交「將無法繼續修讀課程」。

不滿校方「自行釋法」 學生問卷蒐意見

有學生不滿校方說法，設網上問卷收集意見。校方昨天再發電郵，更新說法，稱限期前未交接種紀錄者，將不得進校直至交回；恢復面授課後，將可能無法繼續修讀課程。

發起問卷調查、就讀新聞與傳播系的張同學說，曾去信校方詢問何謂「無法繼續修讀課程」，問是否逼令學生休學、退學或退修，惟未獲回覆。他質疑校方擅自將修讀學位條件與接種疫苗掛鈎；又指校方引防疫規例是作「擋箭牌」，相關條文未見規範大專院校，有感校方形同「自行釋法、擴張權力」，脅迫學生打針，且不尊重學生自行選擇打針權利。

他續說，即使校方再發電郵更新說法，仍感不滿，認為校方仍未妥善解釋倘不上載紀錄，日後的上課安排，亦無回覆個別學生查詢，「用曖昧、具誤導和恐嚇意味用詞，令學生覺得好驚慌」。他將整合問卷調查意見，再向校方反映，期望校方容許學生選擇接種與否。

（新冠疫情）