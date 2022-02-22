皇后山邨隔離設施或周末啟用 特遣隊管理

前消防處長率千人抗疫特遣隊

現時除竹篙灣社區隔離設施外，荃灣帝盛酒店、富薈馬頭圍酒店、富薈炮台山酒店及富豪東方酒店已改裝成社區隔離設施，供輕症或無病徵新冠患者入住，全部由保安局抗疫特遣隊管理及運作。該特遣隊由1000名退休紀律部隊成員組成，並由消防處前處長李建日任主管，懲教署前助理處長鄧秉明負責管理隔離設施，消防處前助理處長李亮明則負責個案追蹤，預料隨着隔離設施增加，特遣隊將加聘人手。

至於特首林鄭月娥上周末主持動土儀式、在竹篙灣及啟德興建的1萬個社區隔離及治療設施，由於涉及治療設施，當局尚未決定是否由該特遣隊管理。

謝振中借調特遣隊 變相升職

特遣隊昨亦有新人加入。在反修例事件期間負責主持警方記者會的時任警察公共關係科總警司謝振中（圖），上周獲警隊批准借調至保安局半年，負責協助特遣隊向傳媒及公眾解說，昨日履新。據悉，其新職位職級等同政策局的首席助理秘書長（D2），月薪最低點179,350元，與助理警務處長相若，變相升職。其原有葵青警區指揮官職位由剛擢升總警司的譚雅靜接任，她曾任西九龍總區高級警司（行動）。

另外，入境處前副處長陳天賜及投訴警察課前總警司張建光則加入政制及內地事務局，負責協助局長曾國衛實施全民檢測。

（新冠疫情）