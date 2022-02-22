料經濟續差 民主黨倡全民派1.5萬

調查七成受訪者冀派現金

稱消費券鼓勵外出礙抗疫

民主黨於本月8至19日，以語音電話隨機抽樣訪問555名市民，當中23%受訪者期望政府派發消費券，71%希望派發現金。至於金額，48%人希望政府派1萬元，29%支持派發1.5萬元，15%認為應維持派發5000元。

民主黨建議政府向全民派發1.5萬元現金，陳堡明解釋，預期疫情會持續一段時間，加上政府預告再收緊防疫措施，相信經濟將再轉差，失業率會攀升，市民需更充裕資金應對疫情。陳續稱，現時疫情嚴峻，消費券變相鼓勵市民外出，影響抗疫。

調查亦發現，78%市民對香港經濟前景「無信心」或「十分無信心」，68%市民反映生活比去年差。民主黨主席羅健熙認為市民態度悲觀，與第五波疫情有關，促請政府訂出清晰抗疫路線圖，減少市民憂慮。特首選舉因疫情押後至5月8日舉行，羅健熙稱理解政府決定，認為社會目前無暇關心選舉。

港研民調：六成人贊成徵富人稅

香港研究協會亦公布財政預算案民調，於今個月10至18日以電話訪問1048名18歲或以上市民，七成受訪者表示預算案應優先推出短期紓困措施，比例創10年新高。在各項「派糖」措施中，81%市民認為應派發消費券，八成人支持電費補貼，73%支持寬免差餉地租。另外，61%受訪者贊成開徵「富人稅」。

（新冠疫情）