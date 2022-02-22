失業率維持3.9% 連跌10月中斷餐飲危

未反映收緊防疫影響

統計處昨公布，去年11月至今年1月經季節性調整的失業率為3.9%，與去年10月至12月相同，就業不足率則由1.7%微升至1.8%。同期總就業人數近367.7萬，減4200人；總勞動人口近381.2萬，減逾1.2萬人；失業人數則減約8100，至約13.5萬人，就業不足人數則增約3000，至近7萬人。

失業率上升主要見於餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業，前者升0.3個百分點，至6.2%，後者則升1.3個百分點，至5.3%（見表）；餐飲服務活動業就業不足率則由2%漲至3.1%。勞福局長羅致光表示，本地疫情惡化將會為勞工市場帶來壓力，勞工市場前景將取決於本地疫情發展。

學者：堅持清零恐金融機構撤員

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，今次失業率未反映現况，因1月中才收緊社交距離措施，料下月公布的失業率將升到4%至4.2%。他又指出，勞動人口持續減少，反映不少人退休或移民，而政府堅持動態清零措施，未知何時可通關及與外國恢復人員往來，恐更多金融機構將人員調往其他地區，影響本港國際金融中心地位。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，去年11月至12月餐飲業市况不俗，惟1月政府大幅收緊社交距離措施及禁晚市堂食，現時餐飲業只做到約兩至三成生意，逾1200間食肆暫停營業，約1.2萬人無工開，若政府仍不放寬社交距離措施，恐1至3月餐飲業失業率將飈升至15%。

另外，社會福利署發表1月份領取綜援個案數字，失業類別個案有18,453宗，較2020年1月新冠疫情初襲港時增約46.6%，去年11月至今年1月失業類別個案平均每月申請數字為479宗，較去年10月至12月微升2.1%。

（新冠疫情）