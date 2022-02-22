胡定旭：內地千人援 可一周全民3檢

可先全港驗 後按地區風險再檢

胡定旭稱，馬鞍山體育館的火眼實驗室以單管檢測方式，每日檢測量約10萬，所需工作人員約500。他估計，連同其他檢測商的檢測量，每日單管檢測量約60萬至70萬，若以「3混1」方式檢測，檢測量可增至目前的3倍，但人手只需增加約兩成。他又說，已有另外兩個火眼實驗室抵港，正待政府提供場地建設。

他認為，全民檢測有不同方法，參考內地經驗，可先做一次全港規模的檢測，再分析當中數據，按風險劃分地區再檢測第二、第三次。他說全民檢測需有幾萬個隔離設施，甚至可租借大型郵輪助隔離。

盧寵茂：共存即「共赴黃泉」

團結香港基金因應新冠疫情肆虐舉行網上論壇，參加的港大深圳醫院院長盧寵茂形容，與病毒共存的策略等同「與病毒共赴黃泉」，他不認同新冠疫情已見曙光，並以癌症比喻，同樣需及早發現、及早治療。

他認為，若因感染人數太多而要實施居家隔離，須做到內地的 「足不出戶，服務上門」，否則病毒仍會在社區擴散。他稱，不少人說內地措施不能在港做到，但他說不應「找到一個難做的原因便不做」，他舉例，去年8月深圳「羅湖盒馬鮮生超市」一個員工確診，當局在羅湖區大型檢測，2至3天內完成70多萬檢測，並做到居家或酒店隔離。

（新冠疫情）