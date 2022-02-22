譚耀宗：官民鬆懈 政府措手不及現混亂 《環球時報》撰文 冀公僕「虛心學內地」

明報記者

譚耀宗在文中表示，本港疫情在過去一段時間有明顯緩和迹象，港府和社會各界普遍都有所鬆懈，疫情突然再升溫，港府反應「的確有些措手不及」，並出現不必要的混亂。他希望港府及全體公務員「虛心地向內地學習」，借鑑內地抗疫經驗，例如如何安排全民檢測等，稱目前已不允許再有半點懈怠，呼籲全港市民履行接種疫苗和接受核酸檢測的責任。

內地人員獲暫免註冊助檢測

廣東省已派出醫療隊來港協助新冠病毒檢測，食衛局昨向立法會提交文件，訂立《2022年醫務化驗師（特別豁免）規例》，容許內地具備醫務化驗相關資格的實驗室檢測員來港，暫時豁免他們在本港從事醫務化驗工作的註冊要求，《規例》今日生效，至本年8月21日結束。《規例》昨日刊憲，明天提交立法會作先訂立後審議的程序。

翻查資料，政府2020年推行普及社區檢測計劃時，曾提出訂立相關規例，同樣以先訂立後審議方式提交立法會，當時規例有效期為兩個月。時任立法會議員黃碧雲及邵家臻提出，政府有否訂有機制處理，針對指明人士專業行為失當或疏忽的投訴；政府回應若有任何投訴，當局會向國家衛健委報告。

食衛局今次再訂立規例，局方在文件稱，本月4日與私營檢測服務提供商會面，要求他們提高檢測量，得悉他們聘請本地醫務化驗師有困難，認為有迫切需要容許內地具備相關資格的實驗室檢測員來港協助。

政府稱總動員抗疫難應付

議員每人限提10財案問題

另外，立法會主席梁君彥向全體議員發信，表示收到特首致函稱財委會特別會議每年就預算案向政府各部門提出數千條問題，但政府各部門正總動員抗疫，難以應付。梁君彥稱，今年每名議員只可提最多10條問題；在疫情未穩定前，立法會會議只會處理具立法效力的事項，委員會只應就急切或與疫情有關事項召開會議。

立法會在周四起（24日）起，將以「全遙距方式」舉行會議，所有秘書處職員本星期起須在家工作，梁君彥呼籲所有議員及其職員盡量在家工作。

（新冠疫情）