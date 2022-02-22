專屬巴士啟動 的士車隊每輛日均4.3轉

網傳司機不接客等收工 協會稱查

近日網上有相片顯示，有專屬車隊司機身穿保護衣去廁所、傾談，被指泊在一旁不接客等待收工。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，有留意到網上所示說法，會調查屬哪個車隊並正跟進，強調有指引予司機跟隨，過去幾日情况正一直理順。

吳坤成昨在港台《千禧年代》表示，現時有近300部的士參與專屬車隊，預約訂單由首日1400多宗增至周日約1900宗，已完成的訂單則由首日的700多宗增加至周日約1300張訂單。專屬的士以包薪制計，非按接單量計收入，按此數計，即平均每輛每日行4.3轉，若以每輛的士獲政府提供每日3500元資助計算，即每轉車獲逾800元收入。

另外，專屬巴士車隊亦投入服務。公共巴士同業聯會主席黃良柏預料，專屬巴士車隊每名司機每天可走3至4轉車，每次只會接送一名患者或一個確診家庭。他說市民接獲消防處通知後，營辦商會再致電患者確認，臨到達前再聯絡，總控制中心亦會跟進專車行蹤。他表示，專屬巴士會停泊葵涌貨櫃碼頭路4號迴旋處，讓司機用膳及休息，以免司機身穿保護衣買飯盒。至於每輛車所獲資助，黃良柏相信金額會與專屬的士相若。

（新冠疫情）