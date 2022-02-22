有私院拒收呼吸道徵狀者 有先收檢測費

播道明德拒收 仁安視情况

本報昨向多間私家醫院查詢，部分表明未能為有呼吸道徵狀者診症，按播道醫院網頁，本月初起不提供門診服務予有呼吸道感染症狀或發燒之病人，如持有48小時內陰性檢測報告，院方將酌情處理。明德國際醫院表示，到院求醫者須先快速測試，門診病人免費，但該院現時未能為有呼吸道徵狀的病人、新冠確診者及發燒而源頭不明的兒童病人等診症。

仁安醫院網頁顯示，有發燒及急性呼吸道感染症狀、肺炎或失去味覺者，將被視為「高風險人士」，到診時需接受進一步評估，或有可能被呈報、轉介、或建議到醫管局轄下醫院診治。

養和檢測費720元 港怡1450元

即使私院接受求診，市民或要支付檢測費用。養和醫療集團表示，為保障求診者、訪客及員工安全，門診求診者如有發燒或上呼吸道感染等病徵，將獲安排抗原測試及核酸檢測，費用為720元。中大醫院普通科門診原本無檢測要求，本月16日起要求有病徵求診者須先到門診接受快速測試及核酸檢測，分別收費120元及800元，該院回應稱措施為加強對病人及員工的安全保障。荃灣港安醫院則稱，病人如有發燒及上呼吸道感染等病徵，會被安排到負壓房或醫院外的帳篷看診，現時未有要求病人先檢測才看診。港怡醫院稱，醫生會按情况決定求診者需否作病毒測試，如有發燒或呼吸道病徵，一般會到該院門診或指定門診篩檢，該院提供的測試套餐收費1450元。

團體指檢測費趕客 人流恐倒灌公院

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，檢測費用減低患者到私院求醫意欲，病人或因公營醫院爆滿，無奈選擇到私院求醫，被迫支付巨額費用，削弱選擇權利；有基層病人向他表示無力求診私院，只能到急症室輪候或服用成藥。彭稱，以往部分具經濟能力的患者會改到私院求診，有效紓緩公營醫療系統負擔，若現時情况持續，或令部分病人改到公院輪候增加壓力。

（新冠疫情）