外判非新冠病人料「兩三天成事」

醫管局擬安排私家醫院接收部分公立醫院患者，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨在記者會稱，很高興私院業界反應正面，現時大方向是由私院接收部分療養及康復治療的非新冠病人，並會透過公私營協作計劃，將接受日間服務的病人，如放射診斷和洗腎者轉至私院，另會商討將來是否能將部分手術轉到私院。他說雙方仍須討論細節，期望兩三天內成事。

林永和：病房一周可變負壓

私院：缺設施 收新冠不實際

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和昨在港台《千禧年代》表示，收到公院醫護反映工作十分繁忙，稱公院硬軟件均有很大負擔，而普通病房只需約一周時間便可建成負壓病房，認為可考慮由私院協助，分流輕症和快將康復的新冠患者。

私家醫院聯會主席何兆煒於同一節目表示，私院欠缺足夠隔離設施應付新冠患者，且病牀數目遠較公院少，接收新冠患者不實際，而且私院各有困難，如早前有患者到訪私院後確診，整個部門職員要強檢或檢疫，嚴重影響人手。

涉腫瘤電療產科服務

何稱，日前已收到當局提供的清單，列明希望私院協助治療非新冠患者，包括部分腫瘤和內視鏡手術、為癌症病人提供電療或化療，以及提供產科服務等，相關個案流轉速度較快，私院亦習慣處理，最能發揮作用。他希望，今次協作可簡化流程、毋須中央招標，由醫院之間「點對點」安排，最快可於數日內成事。

本報昨向多間私院查詢，明德國際醫院昨稱，以往會為公院提供癌症手術和影像檢查轉介，可再提供產科和非緊急手術等服務。荃灣港安醫院則說與醫管局協作多年，上周起已持續接收明愛及仁濟醫院等公院轉介個案，助病人住院治療。

（新冠疫情）