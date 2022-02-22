投訴指30員工染疫 養和澄清院內無大爆發

認有員工社區感染 未言數量

養和醫院昨未有交代多少員工染疫，稱社區確診人數不斷上升，該院人員亦為社區一分子，前線醫護及員工難免可能在社區及家居受感染。該院稱，過去一周要求全院醫護及職員每天上班前須做病毒快速檢測，結果陰性方可上班，若結果呈陽性必須向上級及醫院的感染控制組報告，並接受病毒核酸測試，院方會把個案通報衛生防護中心，染疫員工須按照衛生防護中心檢測及隔離，直至完成隔離及檢測陰性，方可返回工作崗位。

被問到養和醫院是否出現大爆發，衛生防護中心傳染處首席醫生歐家榮昨在記者會回應稱，手頭上沒資料，但現時很多個案，當中部分涉醫護，他們很可能是社區感染，因醫護也屬社區一分子；在個案很多情况下，醫療機構也常有醫護感染。

10日內醫局829人染疫

另外，醫管局總行政經理劉家獻表示，本月9至18日累計829名醫管局員工染疫，另指短期內所有醫管局員工每日上班前須做快速抗原測試，以保障自己及病人。劉又稱，再多約40名病人經入院篩查或檢測呈初步陽性，約60名同房病人被列為密切接觸者須檢疫。

（新冠疫情）