投訴指30員工染疫 養和澄清院內無大爆發

【明報專訊】本報接獲投訴稱養和醫院最少有30名員工感染新冠病毒，涉及多個部門，投訴人質疑院方沒向公眾披露。養和醫院昨回覆時未有回應有多少名員工染疫，但承認過去幾周有接獲員工報告的確診個案，均在社區感染或因家居同住者確診而受感染或列為緊密接觸者，稱他們均不用上班，又澄清該院沒有出現大爆發。
認有員工社區感染 未言數量
養和醫院昨未有交代多少員工染疫，稱社區確診人數不斷上升，該院人員亦為社區一分子，前線醫護及員工難免可能在社區及家居受感染。該院稱，過去一周要求全院醫護及職員每天上班前須做病毒快速檢測，結果陰性方可上班，若結果呈陽性必須向上級及醫院的感染控制組報告，並接受病毒核酸測試，院方會把個案通報衛生防護中心，染疫員工須按照衛生防護中心檢測及隔離，直至完成隔離及檢測陰性，方可返回工作崗位。
被問到養和醫院是否出現大爆發，衛生防護中心傳染處首席醫生歐家榮昨在記者會回應稱，手頭上沒資料，但現時很多個案，當中部分涉醫護，他們很可能是社區感染，因醫護也屬社區一分子；在個案很多情况下，醫療機構也常有醫護感染。
10日內醫局829人染疫
另外，醫管局總行政經理劉家獻表示，本月9至18日累計829名醫管局員工染疫，另指短期內所有醫管局員工每日上班前須做快速抗原測試，以保障自己及病人。劉又稱，再多約40名病人經入院篩查或檢測呈初步陽性，約60名同房病人被列為密切接觸者須檢疫。