爆疫續要接回長者 院舍泣人道災難 社署收查詢後稱支援 業界：有院舍全體中招仍留守照顧

被問有否提供協助、會否安排院友送亞博檢疫，社會福利署昨回覆稱，社署安老院牌照事務處昨得悉涉事院舍有住客確診後，一直與院舍主管保持緊密聯絡並提供支援，部分住客已獲醫管局安排留醫治理。據社署數字，亞博中心可容納640人，截至昨早9時有489人檢疫。衛生署截稿前沒回覆。

煮飯員工也上陣 院長筋疲喉痛

深水埗一間安老院的院長梁姑娘昨午向本報哭訴，前晚開始有院友嘔吐及發燒，快速測試呈陽性，數人送院，昨日再有院友陸續嘔吐及發燒，該院有33名院友，至少13名院友快速測試陽性，已召救護車等待送院。她與職員忙於把呈陽性及陰性的院友分開，「不斷搬來搬去」，同時收到醫院通知要求送回兩名早前送院的長者返院舍，令她大感崩潰。

梁姑娘說時淚下，形容如「人道災難」，有感政府將長者當「人球」，冀盡快安排染疫院友送院及其他院友送到亞博隔離。她與5至6名員工留守照顧院友，負責煮飯的員工也臨危上陣幫忙。她徹夜未眠，形容已筋疲力盡，開始有喉嚨痛等徵狀。本報昨午就情况向社署及衛生署查詢後，梁稱收到兩個部門聯絡稱會全力支援院舍。

協會：多院舍求助缺人缺裝備

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在記者會表示，截至前晚第五波累計約250間院舍有個案，昨增10至20宗。香港安老服務協會主席陳志育表示，近期院舍角色「三級跳」，要照顧染疫院友及原址檢疫院友，近日收到很多院舍求助稱人手、快速測試包或防護裝備不足，也沒足夠隔離房間，當下是「士兵未揸槍，就要上戰場」。陳說院舍人手原已不足，加上許多員工感染，社區隔離設施同時也招聘人手，令院舍人手更嚴峻。

陳又透露，有小型院舍爆疫，全院員工雖染疫，但仍留守照顧原址檢疫院友，形容員工付出「很感人」，卻反映院舍情况危急，「可以去邊度找人照顧院友？」慨嘆社署也無法解決院舍最迫切的人手問題。

另外，對於大埔匡智松嶺第三校被指未按要求停課並要求教師留宿舍及工作，歐家榮相信學校部分已暫停，但住宿無法停止，故有部分宿生仍留宿，如有爆發，中心會跟進並檢視宿生須否現場檢疫或送檢疫中心。教育局回覆，有關學校一直按既定指引通報衛生防護中心以跟進，局方會繼續與學校保持聯絡並提供支援。

明報記者

（新冠疫情）