內地專家倡公布死者詳情 免嚇怕公眾和領導 醫局：「打緊仗」難快處理 盼體諒

廣東省新冠肺炎醫療救治專家組繼續到多處考察，昨早到威院與醫管局代表討論和研究重症案例，並聽取許樹昌及威院醫護講解重症病人的醫療安排，以及到深切治療部和急症室了解相關運作。專家組下午到香港兒童醫院，與本港兒科專家會面，交流診斷及治療兒童案例。

倡醫護居指定酒店 減因染疫損人手

許樹昌會後說，內地專家組提出多項建議，包括內地的醫院每日會更新病人情况4次，亦會安排醫護住指定酒店，尤其是深切治療部人手短缺，若讓醫護住指定酒店可減低因染疫而影響人手的可能性。許又說，內地專家組建議醫管局在每日疫情記者會交代死亡個案詳情，包括死因、有否打疫苗、有否長期病、是否不適合急救等，「如果說得不清楚會嚇怕公眾，甚至嚇怕領導人」。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨在記者會公布13宗死亡個案，並交代當中11個月大女嬰的資料，其他死亡個案未公布詳情。劉說醫管局「打緊仗」，前線同事忙於照顧病人，未必能很快地收集所有資料，盼外界體諒。

新華社：逾百內地採樣員5區助檢測

內地流行病學專家團昨到港大公共衛生學院的實驗室參觀，又和衛生署長林文健等人開會，政府昨宣布該專家團延長留港至2月28日，未來數天會支援衛生防護中心的流行病學調查工作。

另新華社報道，從昨午起百多名內地核酸採樣隊員已在元朗、油尖旺、北區、馬鞍山、土瓜灣5個檢測點，為市民提供核酸檢測服務。

（新冠疫情）