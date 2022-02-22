增7533陽性 11月大健康女嬰亡 10日3嬰幼童歿 劉宇隆稱堪憂

第五波4.7萬個案 104人離世

昨增7533宗陽性，7530宗屬本地感染。疫情兩年多以來，本港累計60,363宗個案，若從曾在屯門聚餐的男空中服務員確認陽性當日、即去年12月28日起計，第五波爆發不足兩個月，已錄得逾4.7萬宗個案，佔本港兩年多疫情個案總數近八成。此外，過去一周每日陽性個案均逾千宗，其中4日逾6000宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在記者會表示，觀察到過去一周個案數字上升很快，預計短期內個案數目仍繼續上升。

女嬰發燒抽搐送院 獲處方瑞德西韋

父母哥哥孖生姊妹快測陽性

昨增13宗死亡個案，涉7男6女，年齡介乎11個月至97歲，令第五波死亡人數增至104宗。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，該11個月大女嬰以往健康良好，2月19日凌晨因發燒及持續抽搐，送到將軍澳醫院急症室求診，入院後病毒檢測陽性，Ct值（病毒數值）為17，即病毒量高。女嬰入院後要插喉，其後轉送伊利沙伯醫院兒科深切治療部隔離病房治療，獲處方瑞德西韋，惟情况持續惡化，心肺功能一度停頓，前日（20日）晚約7時離世，是過去10日內第3宗幼童死亡個案，此前分別有一名3歲女童和一名4歲男童死亡。

劉家獻稱暫未能確定女嬰死因，會轉介死因庭跟進，而女嬰的父母、8歲哥哥及雙胞胎姊妹的快速抗原檢測均驗出陽性，女嬰可能被家人傳染，但不知道其家人有否做核酸檢測、有否打新冠疫苗等。

劉料染疫致急性腦炎 可日內惡化

劉宇隆回應查詢時說，按現時資料包括抽搐等病徵，初步認為離世的11個月大女嬰應為染疫後出現急性腦炎，短時間內導致抽搐昏迷，其後導致腦死亡，與早前離世的3歲女童情况類似。他指過往數據顯示，流感病毒及疱疹病毒或引致腦炎，情况可在數天內惡化，患者死亡率高。

劉指英國數據顯示，2020至21年間約47萬染疫兒童中有25人因此離世，而本港短時間有3童離世，情况令人憂慮，暫未清楚兒童重症原因，可能性包括未打疫苗，及本港兒童近年未接觸4種舊有冠狀病毒而欠免疫力等，故需時研究個案及觀察未來趨勢，包括了解患者是否有免疫力缺陷，他再次呼籲家長盡快安排子女打針。

倡設中央統籌機制跟進重症童

劉宇隆昨到兒童醫院視察，建議醫管局設立中央統籌機制，以統一機制處理兒童重症個案，將由各專科醫護成立專家小組，每日跟進相關患者情况，安排跟進治療方案。

若兒童染疫，劉宇隆建議家長留意子女反應，包括精神表現及身體活動情况，若兒童變得呆滯、呼吸聲渾濁、減少進食及嘔吐，甚至出現手腳冰冷及休克，便屬危險症狀，需盡快往急症室；另可考慮購買夾手指式的脈搏血氧儀，若測量發現血含氧量由99跌至95、94，已屬危險指標，若家長未能判斷情况或有懷疑，可以電話或視像方式聯絡家庭醫生作判斷。

明報記者

（新冠疫情）