中小幼、公院推疫苗通 學生、求診者可豁免

有學校校長昨接獲教育局通知，指全面實施疫苗通行證時，學校毋須掃描及記錄進校者的電子針卡或豁免證明書的二維碼，但倘進校者使用舊版「安心出行」應用程式，校方則須檢視其紙本針卡、電子針卡或豁免證明書，確定是否符合疫苗通行證安排。

進校者用舊版「安心」須查針卡

局方提醒，學校亦應在當眼處張貼足夠「安心出行」場所二維碼供進校者使用，並妥善保存教職員及經常出入校園者的接種疫苗紀錄名冊，供教育局有需要時查核。

教育局上月20日曾向學校發信講解「疫苗氣泡」（現為疫苗通行證）安排，信中提及本周四起未打針的學校僱員將不准在非暫停面授課堂期間，處理任何網上或校外的教學或其他工作，有關員工將不獲發以公帑支付的薪酬。

近七成12歲或以上學生已打針

根據教育局最新數字，截至上月5日，約95%學校教職員已接種至少一劑新冠疫苗，至於12歲或以上學生約68%已打至少一針。

（新冠疫情）