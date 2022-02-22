打齊針市民誤會毋須掃安心

【明報專訊】「疫苗通行證」周四實施，進入商場、超市、街市等表列處所最少要接種一針，雖然政府表示市民經商場回家、使用政府服務、到訪醫療診所、或到食肆買外賣可獲豁免，但仍有不少巿民憂慮，當中包括未獲醫學豁免證明、亦未接種疫苗的長期病患及殘疾者，憂慮出門買藥及食物受影響。亦有市民混淆了「安心出行」及「疫苗通行證」，誤以為接種疫苗後不用掃安心出行二維碼出入商場。
未獲豁免證明 長期病者憂難買藥
路向四肢傷殘人士協會和香港病人政策連線以網上問卷訪問333人，三分之一受訪者獲醫生建議不適宜接種疫苗，惟當中超過四成人未能取得醫學豁免證明書。他們憂慮未能購食物和生活必需品，未能進入商場內的診所、藥房，甚至日後乘搭公共交通工具或進入公立醫院覆診和取藥都有困難。
沙田居民不少乘搭港鐵，要經新城市廣場及附近商場返家，記者昨晚到現場觀察，新城市廣場、沙田中心及沙田廣場通道已有貼出安心出行二維碼，惟數量不算多。好運中心門口則貼出多個二維碼，也有保安崗位。
須經商場回家 沙田居民批執行倉卒
沙田居民羅小姐平日習慣經商場回家，憂慮未來路過商場亦會被執法人員抽查，日後回家或進出每個商場都會掃一次碼，又或嘗試不經商場回家。她批評政府執行政策時「好多事項都未處理」，質疑「執行得這樣快，有無想清楚呢？」
林氏夫婦對於疫苗通行證及安心出行則毫不擔心，「打齊三針，隨時抽查我們都不緊要」，惟夫婦誤以為已接種疫苗便毋須掃安心出行。
商店職員何先生認為多了打針的市民，疫苗通行證不會影響生意，「如果打針的人安心點，肯出街（生意）都無問題」，惟憂慮政府再收緊社交距離措施。外賣店職員則說商場人流大減，「有幾多人你都看到」，稱近期生意大減三成，亦憂安心出行及疫苗通行證會再影響，惟未能估計影響多大。