難阻假針卡 食肆憂未能免責

要求客人填紙仔 遇虛報照罰食肆

位於旺角的日式居酒屋負責人林小姐表示，已購買一部手機及腳架放於餐廳門口，讓食客入內前掃描針卡二維碼。該店被視為「黃店」，她認為疫苗通行證並無清晰指引，提及早前食客仍可「填紙仔」代替安心出行時，食環署亦曾表示若食肆負責人已盡責要求食客填寫資料便可免責，但當前線執法人員到場巡查時，發現資料與食客所填寫的不同，食肆便被罰，擔心疫苗通行證推行時也會這樣。

她舉例，若食客一行三人，其中一人打齊三針，將首兩針針卡的二維碼借予另外兩人，未知是否可以通過掃描，餐廳亦不能核實針卡是否屬於食客本人，質疑檢查食客掃描安心出行及接種紀錄「關食肆什麼事」。

林小姐又說，沒有晚市堂食加上疫情，現時生意僅餘平時一至兩成，她說部分熟客是夫婦，其中一人沒打針，「無理由一個裏面吃，一個坐外面」，只能改叫外賣。她說，若生意持續變差，「可能真是會放棄（經營）」。

黃傑龍：生意已大減 料疫苗通影響微

稻苗學會榮譽會長黃傑龍則認為，食肆執行疫苗通行證較其他處所容易，以他經營的連鎖食店為例，已購入數十部手機用作掃描針卡二維碼，每間分店1至3部不等。他表示，若疫苗通行證在數個月前推出，當時疫苗接種率只有六成多，對業界生意影響或較大，但現時整個業界僅餘兩至三成生意，相信外出用膳的都已「考慮過」及已接種疫苗，料通行證實施後的生意與現時相若。

（新冠疫情）