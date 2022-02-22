無安心無打針入商場 違兩例罰1萬 疫苗通周四實施 成人6‧30要3針 商場街市抽查

現限12歲以上者 不排除降年齡

疫苗通行證分三階段推行，周四開始的首階段要求所有進入23類表列處所的滿12歲人士，均須接種一針；4月30日推行的第二階段，成人須打第二針；到6月30日起的第三階段，成人和滿12歲的未成年人分別陸續要打第三針和第二針（詳見表）。疫苗通目前只適用滿12歲或上者，食物及衛生局副秘書長（衛生）蔡傑銘表示，小童接種疫苗亦重要，不排除日後會降低疫苗通年齡，並會視乎疫情發展和需要，考慮延長疫苗通至年底的時限。

政府因應第五波疫情收緊限聚措施，包括堂食至傍晚6時，雖然政府本周四實行疫苗通行證，但政府消息人士表示，暫不會因而有放寬限制的空間。

現時進入商場和超市沒有任何強制步驟，但周四起一次過新增「安心出行」和「疫苗通行證」兩項措施，由於「安心出行」屬599F章表列處所相關條例，與即將推行的疫苗通行證（599L章）屬兩條條例，若市民未能遵從，兩罪兩罰，雙重罰款可達1萬元，變相加重罰則。

入食肆加掃針卡 街市商場只掃安心

疫苗通分有「主動查核」及「被動查核」處所，餐飲處所和會址屬「主動」，顧客進入前要主動出示接種紀錄或豁免書，處所以掃描程式查核；商場、百貨公司、超級市場、街市或市集等屬「被動」，處所只須在出入口展示安心出行二維碼，讓顧客掃描，毋須檢查，但執法人員會隨機抽查。蔡傑銘形容做法如同「市民帶身分證出街」，隨身攜帶接種紀錄，已等同符合法例要求。酒店和賓館未納入疫苗通行證，但進入其內的餐廳等要出示針卡。電子針卡可存於安心出行、智方便或醫健通，市民亦可使用紙本針卡或其影印本。

疫苗通下有多種特殊豁免情况和合理辯解，例如必須經過商場回家或上班，以及到商場純粹為購買或領取外賣、領取物品和接受政府、醫療服務等。但599L章列明，提出豁免者須提出足夠證據。蔡傑銘表示，通行證均非難以遵從，如被抽查時有合理辯解，執法人員不會刻意發出告票，亦會視乎實際情况，「如果你在商場行來行去，很難相信你是直接返家或返工，或者連外賣的食物都沒有」。

資料「主要防疫用」 未答警可取否

對於盜用針卡問題，蔡傑銘表示這屬使用虛假文書。食環署副署長（環境衛生）黃淑嫻補充，針卡原有人如蓄意借出，亦要承擔法律風險。

至於警方可否使用疫苗通行證收集的資料，副政府資訊科技總監黃志光未有回應什麼部門可使用資料，僅稱資料「主要用作防疫抗疫」。他又表示，疫苗通符合私隱規定。

食衛局：「食物都無」難證外賣

袁海文：未買怎有食物？

民主黨醫療政策發言人袁海文質疑蔡傑銘稱買外賣會有食物的說法，「未買外賣就被查怎樣有食物？」擔心政府未有具體交代豁免情况，讓執法人員有很大空間，易造成執法尺度不一。

明報記者

（新冠疫情）

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