港大研究：新冠可減男性生育力 指病癒仍有影響 接種可預防

倉鼠實驗 觀察睾丸性激素變化

過往曾有報道指，部分新冠病毒患者出現睾丸疼痛，一項針對染疫男性死者的屍檢也顯示，患者遺體曾出現睾丸炎徵狀，但在精液中並不常找到病毒核酸。港大微生物學系團隊近日做研究，將倉鼠分成兩組，分別循鼻腔感染新冠病毒及流感病毒，然後比較兩組倉鼠的睾丸和性激素變化。

結果發現，感染新冠的倉鼠出現較輕微的自癒性肺炎，可以不治而癒，但即使肺炎不嚴重，4至7天內該批倉鼠的精子數量和血清內的睾丸酮均急劇下降，在感染42至120天後，倉鼠的睾丸萎縮，尺寸重量下降，同時體內的性激素水平亦顯著降低。

研究人員進一步以顯微鏡觀察，見到感染新冠的倉鼠睾丸出現急性炎症、出血、曲細精管壞死和停止生產精子，在感染後的7至120天，倉鼠睾丸組織一直持續有炎症、變性和壞死，而變異病毒株Omicron和 Delta也能引起類似損傷。不過，感染甲型流感病毒的倉鼠則未有出現睾丸感染或損傷，而研究顯示，接種疫苗可預防相關睾丸損傷。

研究結果已在醫學期刊《臨牀傳染病》發表，帶領這項研究的港大微生物學系講座教授袁國勇認為，在照顧感染新冠病毒後復元期的男患者時，需注意可能會出現性腺機能減退（即性慾減低）和生育能力降低的情况，而結果顯示接種新冠疫苗可預防此併發症。

（新冠疫情）