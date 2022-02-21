夏寶龍：挺港履主體責任 李家超：踏「全面作戰狀態」

夏寶龍在會上聽取支援本港的工作匯報，會議亦研究協助本港加快興建方艙醫院等工作。他強調工作小組要與特區政府密切協調、精準對接，「全力支持政府履行好防疫抗疫主體責任」。

日前來港的內地專家團和抗疫團隊，昨日分頭視察本港檢測及防疫工作。兩批內地支援人員昨分別到油麻地鴉打街和馬鞍山的採樣站視察，專家團隊則與政府官員交流，了解強制家居檢疫的技術支援、「居安抗疫」支援熱線及全港污水監測計劃。食衛局長陳肇始表示，政府會仔細研究和落實專家提出的建議。

李家超在網誌感謝中央重視香港的協助請求，表示首批兩部流動檢測車已到港，內地亦協助在竹篙灣及啟德興建約1萬個隔離及治療設施單位。他稱，內地已開始由水路直接運送鮮活食物和蔬菜到港，兩地政府正商討其他緊急應變方案。

金域搭實驗室 15萬盒中藥抵港

內地捐贈的抗疫醫療物資亦陸續抵港，包括昨日運到、首批15萬盒抗疫中藥及其他物資。檢測機構金域昨日亦已在九龍公園體館搭建檢測樣本實驗室。

（新冠疫情）