胡定旭：全民檢測樣本毋須送深圳 倡內地派員助驗 7天內完成不需禁足

金域醫學集團「獵鷹號」硬氣膜實驗室，昨日亦在九龍公園體育館預備搭建，估計每日檢測量達8萬個樣本，金域在港的每日總檢測量能提升至20萬。

稱港實驗室可應付

惟最缺資深檢測員

胡定旭昨日表示，倘若將樣本送上深圳化驗，路程增加亦需要過關，不太方便，惟深圳的實驗室可作後備支援，若檢測數量突然增加，請深圳協助也「無可厚非」。他稱，3個火眼實驗室啟用後，華昇每日可處理30至40萬個單管樣本，計及其他實驗室，如以3至5合1的混樣檢測，本港檢測量足以應付全民檢測。他續說，目前本港最缺乏具技術和經驗的檢測人員，單是一個火眼實驗室便需要多500人，要依靠中央派出內地人員協助。

他建議在3至7日內完成一次全民檢測，估計可切斷九成傳播鏈，視乎陽性個案比例決定是否需要第二次檢測，或針對高風險地區強檢。他認同全民檢測不用配合禁足，因本港沒足夠配套為750萬市民送上食物、藥物等禁足安排。現時新冠病毒檢測報告滯後，胡定旭稱全民檢測可仿效澳門讓市民預約，預先知道每日需要多少檢測量，會盡力做到24小時內有結果。

稱醫護暫夠 籲動員私醫協助

目前醫管局人手緊張，有建制派建議讓內地醫護來港協助抗疫。曾任醫管局主席的胡定旭認為，危急時候如需內地醫護來港是無可厚非，不過本港醫護人手暫時足夠，建議引入中藥療法減輕醫療系統負擔，又強調本港約一半醫生是私家醫生，當局應動員他們協助。

立法會醫療衛生界議員林哲玄表示，不反對內地醫護來港，惟強調目前醫管局最重要是騰空病牀和其他部門人手，紓緩醫院空間不足問題。他稱雖然不少非急症室和私家醫生可協助抗疫，但他們專長並非醫治急症或傳染病，認為內地可派出具傳染病專長的醫護來港。

林哲玄：不反對內地派員

工會促醫局審視人手編配

「醫管局員工陣線」主席陳國誠拒絕評論內地醫護來港的建議，認為醫管局應立即審視內部人手編配，完善病人分流制度，讓醫院集中接收重症患者，輕症患者可居家隔離，避免資源錯配，相信可紓緩目前醫管局人手緊張情况。

另外，中央港澳工作領導小組直接統籌港澳辦及衛健委等協助香港抗疫，港府昨日公布周五與港澳辦及衛健委舉行抗疫專班的視像交流會圖片顯示，港澳辦副主任黃柳權身處「紫荊學院」，相中保守估計有10多人出席會議。內地查冊資料顯示，中聯辦深圳聯絡部亦以「紫荊學院」登記，中聯辦網頁顯示深圳聯絡部地址與深圳紫荊山莊相同。

明報記者

（新冠疫情）