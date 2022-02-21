婦中招10日方收檢疫令 全家變相隔離近月

防護中心：隔離期以最後接觸患者起計

衛生防護中心總監徐樂堅昨稱，密切接觸者的隔離期，以最後接觸患者起計算，如人員遲了找密切接觸者，不代表由當日起再加14日隔離期。徐稱未能詳細回應個案，冀記者將資料交給他，要找同事了解。徐又說，可能有個案陽性後，人員需時聯絡取得家居成員資料。

鍾先生的妻子2月9日驗出陽性，一家人當日之後就沒出門，惟一直未獲通知為密切接觸者。鍾先生說，2月19日終收到衛生防護中心來電，稱他與兩名兒子及母親由當日開始家居檢疫直到3月5日。他不明白制定檢疫令時，政府為何沒計算他們之前在家自我檢疫的日子，形容收到檢疫令前的日子「白等」。鍾先生的妻子驗出陽性後一直留家，早前快速抗原測試已呈陰性，但2月19日收到通知仍須送到社區隔離設施，他質疑政府做法「浪費社會資源」。

（新冠疫情）