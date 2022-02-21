牀位租客確診滯家 一屋18戶憂爆疫

協會副主任施麗珊稱，過去兩周已收到約10宗不適切居所住戶滯家隔離的求助，建議政府優先隔離不適切居所住戶患者。

在深水埗租住牀位的李先生前日下午接到醫院通知確診，至昨天傍晚仍未獲安排接受隔離。李先生說，住處共有18個牀位，共用兩廁，曾向醫院和衛生署說明居住情况，但確診後超過一天仍未獲處理，至昨天傍晚亦只收到衛生署一通來電稱會協助處理。李說，目前病徵輕微，喉嚨痕及咳嗽，但其他牀位租客亦有咳，故難判斷自己是否病毒源頭，抑或受牀客感染，更擔心會大爆發。

任職司機的李先生會定期檢測，不知其他租客有否檢測，但指即使確診也只是如他一般留家隔離，認為意義不大。為避免傳染他人，他睡覺時會戴口罩，希望政府盡早安排隔離，「自己貼錢也不要緊」。

社協倡優先隔離無家者劏房病患

李先生個案並非孤例，社區組織協會表示，寒潮下大量確診者未能入醫院治療，有獨居板房的中年女士自檢測陽性後，到急症室求診及表明居於共用廚廁的板間房，亦僅獲發檢測樣本瓶及病假紙，回家隔離。有自行檢測呈陽性的獨居劏房客雖有病徵，卻擔心去醫院亦只能院外等候，最終留家當感冒治理。

確診者悲哀，未染疫亦淒慘，施麗珊說，現時很多公司要求員工兩日一檢才可上班，但結果往往需時數天，有人檢測後6天才收到陰性結果，變相一周工作兩天，「原本已開工不足，現在開工更少」，易造成家庭經濟困難。她又稱，不適切居所大都沒有管理處，一旦有住戶居家隔離，不能協助轉交生活物資，舉目無親者則更無支援。

參考衛生署資料，劏房、需共用廚廁及家居面積太小的居所均不適合家居檢疫。社協建議政府盡快增加社區隔離設施，並優先為無家者或不適切居所的確診者及密切接觸者安排隔離單位，並向各行業僱主及僱員發放快速檢測包，方便需接受檢測才可上班的員工。

（新冠疫情）