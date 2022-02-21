患者眾公院壓力增 高拔陞：或擴指定診所

稱病者多老人 縱輕症亦難照顧

高拔陞昨在商台《政好星期天》表示，雖然感染變異病毒株Omicron的患者大部分均只有輕微症狀，但患者基數大，「就算只有一成人要求診，每日都可能多幾百個」。他說，今次疫情波及很多安老院，患者中長者比例高，不少人本來身體弱，即使輕症也照顧困難，且部分院舍因條件所限，未必能接回院友，影響醫院病牀流轉。

高在節目後表示，在外界及多個政府部門協助下，已安排亞洲國際博覽館及不同社區設施，讓部分長者返回院舍前有地方安置，稱現時公立醫院門外輪候已紓緩，情况暫時穩定，感謝醫護努力，呼籲病徵不嚴重的患者可以改到醫管局轄下7間指定診所。

醫管局總行政經理何婉霞昨表示，截至本月19日下午，7間指定診所已服務約3200名病人，大部分病徵輕微，診所主要處方紓緩藥物，可按情况增加部分地區籌量。高拔陞則表示，7間診所每日約有1000個名額，現時日均處理約800多人，名額暫時足夠；至於有市民表示未能成功預約，他估計是部分地區出現較多個案故需求較大，將視乎情况考慮，未來可能擴充指定診所。

被問到酒店隔離患者等措施是否可更早推行，高拔陞表示，政府及醫管局等新年前已有準備，但今次疫情太快、太急及人數太多，且部分措施因疫情未到未能啟動；至於廣華醫院附近原有社區會堂可安置患者卻放棄，他解釋該處升降機未能容納病牀，故最終改到亞博館。

（新冠疫情）