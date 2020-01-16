元朗博愛爆發 一病房32人染疫 累計逾240安老院現個案 多14人亡

醫管局昨晚公布，博愛醫院一個內科及老人科病房，2月17日及18日先後有兩名分別83歲和58歲男病人新冠病毒呈陽性，醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，發現該病房20名25歲至96歲男病人及10名員工初步陽性，全部情况穩定。感染控制組會繼續按既定指引調查。

伊院急症室累計12醫護染疫

醫管局昨未公布職員染疫數字。據了解，伊利沙伯醫院急症室累計兩名醫生及10名護士染疫，平均只有兩名護士與一名員工照顧60名病人，院方要由其他部門抽調4至5名護士支援。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，累計超過240間院舍出現感染個案，至少197名員工及672名院友染疫。

社署昨晚公布已在觀塘彩榮路體育館設暫託中心，專門接收由醫管局轉介而正等候入院的長者，免費提供暫時照顧、基本膳食及護理支援。

醫管局昨公布14名病人離世，並有5宗早前未公布死亡個案，累計295人於公院離世。醫管局總行政經理何婉霞表示，現有3601人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，其中10多人危殆、數十人嚴重，並有227人出院，另約2300人於竹篙灣設施隔離，而公院隔離病牀使用率達九成上限，深切治療部使用量約60%。

環境局長司機初陽 黃錦星快檢陰性

此外，環境局長黃錦星的司機昨快速測試呈初陽，最近一次上班為本月19日。局方表示，黃錦星快速測試呈陰性，會盡快交回深喉唾液樣本化驗，他將居家工作至有化驗結果。

（新冠疫情）