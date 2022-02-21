調查：5至11歲童家長 不足1/4准子女打針

學會委託香港民意研究所上月27日至本月9日以網上問卷，訪問322名5至15歲學童的家長，按學童年齡了解家長讓子女接種的意欲。12至15歲組別中，62%受訪家長的子女已接種最少一劑疫苗，未接種的38%中，7%家長計劃讓子女上半年接種，但有38%不會讓子女接種。

25%指學校外展隊可鼓勵打針

至於年紀較細、5至11歲的組別中，逾八成受訪家長擔心子女衛生防護意識不足或增染疫風險，但只有24%計劃讓子女上半年內打針，接種意欲僅為12至15歲組別的三分之一，選擇復必泰及科興比率分別為66%及30%；76%家長表示不會或不知道會否讓子女於上半年內打針，當中八成擔心有副作用、後遺症或死亡。綜合全部受訪家長，六成認為如外國的兒童接種數據顯示疫苗安全有效，會增加讓子女接種疫苗的意欲，但只有25%認為政府安排外展隊到校接種會增加接種意欲。

籲供外國兒童接種數據釋疑

學會會長崔俊明表示，除部分過往對疫苗成分有嚴重過敏反應的兒童，絕大多數兒童均適合接種新冠疫苗，暫沒證據顯示接種後會令濕疹病情惡化，患濕疹的兒童在病情穩定下可打針；復必泰針對5至11歲兒童的第3期臨牀研究，涵蓋約8%患哮喘的參與者，結果顯示疫苗安全及有效。崔同時呼籲政府提供各國兒童接種數據，釋除家長疑慮，盡快增加兒童社區疫苗接種中心，於到校外展接種提供兩種疫苗選擇。

（新冠疫情）