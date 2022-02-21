豁免證明一紙難求 長期病者嘆無助

身患多病 憂續證希望不大

余先生：倘打針走了 太太不知怎樣

50歲長期病者余鑑忠患糖尿病及高血壓，因尾龍骨歪掉、左邊盆骨碎裂，需用輪椅出入，說跟進病情的內科醫生曾表明他不適合接種疫苗。後來余先生因各項身體問題求醫，今年1月在普通科門診獲發證明書，豁免至2月22日，恰在通行證實施前過期，他本周需往內科覆診，認為續獲證明書希望不大。

家族病者憂甲亢復發 醫生倡打科興 嘆「唔知點好」

患長期病的余太太接種疫苗時，余先生曾擔心至血壓飈升入院，此後更怕接種疫苗，「人人都叫我不要打，我很容易休克。如果我打針走了，太太又是長期病患，她會怎樣呢？好驚」。

另一個案，25歲何小姐自2019年底起經常頭暈手震，去年4月兩度暈倒街上，其後證實患上甲亢。首次檢查時甲狀腺指數為70.7，「醫生說未見過指數如此高（的病人）」。甲亢令她心跳快及失眠，服藥後相隔一個月指數回落。上月中覆診情况穩定，何小姐說家族有心臟病史，母曾中風，「形住」容易出事，不想冒險。她問醫生可否寫證明書，醫生說如憂慮可接種科興。何小姐擔心病情復發，認為「疫苗是外來刺激」。疫苗通行證將實施，她說「唔知點好」，只得繼續看醫生，盼獲一紙證明書。

經轉介疫苗過敏門診 藥物敏感者批醫局回信含糊

對藥物過敏，是令市民對打針卻步的另一原因。曾小姐對一種名為「Ketorolac」的非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）敏感，曾於醫院注射藥物後出現嘴唇腫脹過敏反應。上月獲私家醫生批出證明因健康理由不宜打針。她其後獲醫生轉介疫苗過敏安全門診，聯絡診所後收到中文書面回覆，夾附英文附件，未曾有門診評估。信中指她不符疫苗注射過敏史，毋須門診評估，但未有建議打科興或復必泰，只要求她把附件交予醫生。曾小姐參閱附件，上稱對其他藥物嚴重即時過敏者可接種不含「聚乙二醇」（non-PEG）的疫苗。

曾小姐批評醫管局與市民溝通草率含糊，如非自行閱讀英文附件，或會被誤導選錯疫苗。她上周接種第一針科興疫苗，暫未有過敏反應。

醫管局回覆本報，指不含聚乙二醇疫苗即科興疫苗，現時本港兩款疫苗均不含NSAIDs成分。

明報記者 陳萃屏 沈彥恒

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