衛署改指引 醫生難簽打針豁免 中風心臟病豁免最長半年 懷孕剔出科興疫苗禁忌症

明報記者 陳萃屏

衛生署去年3月起發出指引，助醫生評估病人是否適合接種疫苗，指引至今已更新至第11版，最近一次更新於今年2月14日。衛生署於今年1月28日的版本中新增醫生撰寫證明書的及範本及撰寫指引。範本指明，除非有特殊醫學原因，一般來說有效期不應長於3個月，如有特殊醫學原因，亦應只限6個月。

指引提到，預期豁免證明並不常見，醫生須證明病人兩款疫苗都不適合接種，方可發出證明書。如病况列作疫苗接種「禁忌症」或「注意事項」，或可獲豁免。惟病患的情况若只屬其中一款疫苗的禁忌症，便會建議病人接種另一款疫苗（見圖）。

產科學院倡孕婦打復必泰

指引又建議癌症患者、接受器官移植者、免疫系統受抑壓患者接種疫苗，醫生亦可因應病情暫發證明書。最新指引將懷孕從科興疫苗禁忌症中剔除，列明懷孕不考慮為新冠疫苗接種禁忌症，因她們染疫後較高機率出現嚴重併發症，早產風險增加兩倍。1月28日版本中，懷孕仍屬科興疫苗禁忌症。香港婦產科學院2月18日指引稱，科興藥廠本月將「妊娠和哺乳期」從「禁忌症」類別改為「注意事項」，衛生防護中心亦已允許科興疫苗用於孕婦及哺乳期婦女。惟學院仍建議懷孕或哺乳期的婦女接種復必泰。

梁子超：指引下幾乎沒情况不能接種

呼吸系統專科醫生梁子超認為疫情爆發下，長期病患者屬染疫高危一群，要病情控制非常穩定才接種疫苗或許錯誤。而在指引下基本上沒情况不能接種疫苗，「絕對的禁忌症（contraindications）是沒有的」，如中風或心臟病患者，「他們要等3至6個月，但並非不能接種」。

有普通科醫生稱難以想出可以寫到證明書的情况。自政府上月27日公布可以電子方式簽發證明書，他說「幾乎沒寫過」，憂被政府檢視簽發原因，「好大可能被人抽秤」，現簽發時小心不少。指引列明可按醫生臨牀判斷，他反問「哪有醫生臨牀判斷可以不跟（指引）呢？」，形容「須跟着指引做人」。他憶述今年1月中有病人因接種復必泰後出現敏感，當時他建議病人先不要接種第二針，將病人轉介至免疫科專科。他設想如病人再求診，就只能着病人接種科興疫苗。

醫生：指引嚴格 難界定理據「站得住腳」

有公立醫院醫生稱，指引對醫生而言十分清晰，某程度對醫生來說是好事，清晰知道哪種情况可豁免，惟亦可用「嚴格」形容，醫生發出證明書時須非常審慎，「須為醫學上及科學上站得住腳的理據」，他稱發出豁免證明有一定難處，要證明病人打疫苗弊多於利，卻難以界定。 他說在醫生角度而言接種疫苗是好事，但認同病人有自主權，惟現時因政策限制，病人需證明書才能出入不同處所，醫生又無法寫出證明書，憂影響醫患關係。

指病人憂「打會死，不打會餓死」

病人連線批政策加重病人負擔

病人政策連線主席林志釉說，明白政府推行疫苗通行證理據，但政策傾向懲罰不接種疫苗者，當中包括或不適合接種的族群。若他們因某些原因取不到豁免書，對他們不公平，形容病人擔心「打可能會死，不打可能會餓死」。而未來將入不到商場或街市購物，尤其部分患者行動不便，通行證再加重他們生活上的困難，「如輪椅使用者在新界不少地方，要經商場才可往地鐵站，即地鐵站也去不了」。

（新冠疫情）